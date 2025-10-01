Adnkronos News

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona 2-1

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il Napoli soffre, ma vince la prima gara in casa in Champions League, battendo 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund su doppio assist di De Bruyne. I campioni d'Italia conquistano i primi 3 punti in classifica.  Hojlund sblocca il risultato al 36'. Anguissa recupera palla al limite della sua area, serve De Bruyne che guida il contropiede azzurro e lancia in profondità l'attaccante: il danese indovina il rasoterra vincente che vale l'1-0. Lo Sporting pareggia al 62': leggerezza di Politano, che commette fallo in area su Araujo. Rigore per i portoghesi, il neoentrato Suarez realizza spiazzando Milinkovic-Savic.  Conte corre ai ripari, cambiando modulo con l'inserimento di Neres e Lang. Al 79' il gol partita. Sugli sviluppi di un angolo, ancora De Bruyne pesca Hojlund in area con un cross tagliato, colpo di testa che vale il 2-1. In pieno recupero prima e unica parata di Milinkovic-Savic, che salva il risultato al 94', respingendo un colpo di testa ravvicinato.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Flotilla, giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate da Israele

Adnkronos News

Champions, Villarreal-Juve 2-2: ancora un pareggio bianconero

Adnkronos News

Tre membri di Hamas arrestati a Berlino: “Volevano colpire siti ebraici”

Adnkronos News

Flotilla, Cgil: “Sciopero generale il 3 ottobre”. Salvini valuta…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.