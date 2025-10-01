Champions League – Juventus beffa dell’ex nel finale: 2-2 con il Villareal
Grande beffa per la Juventus. I bianconeri pareggiano 2-2 in casa del Villareal nella seconda giornata di Champions League dopo il pareggio all’esordio. Spagnoli avanti con Mikautadze al 18′ min del primo tempo, la squadra di Tudor ribalta il risultato nei primi sette minuti della ripresa con Gatti e Conceicao ma al 89′ min l’ex Renato Veiga castiga la sua ex squadra, che deve rimandare l’appuntamento con la prima vittoria europea stagionale. Juventus che avanza a due punti in classifica