Andrè Cruz: “Il Napoli è favorito, ma occhio al contropiede dello Sporting”

By Gabriella Calabrese
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrè Cruz, doppio ex Napoli-Sporting Lisbona: “Il calcio di prima era più tecnico. Avevamo giocatori che avevano dei colpi davvero belli, oggi il calcio è più fisico. Si corre tanto, si guardano i chilometri più che le punizioni o i lanci belli e precisi. Napoli-Sporting? La Champions non azzera tutto perchè il calcio italiano è il calcio più difficile d’Europa. Il Napoli parte come favorito, ha una squadra più competitiva e forte dello Sporting che dopo lo scudetto del 2021-2022 è riuscito a mantenere un livello alto. Sarà una gara difficile, lo Sporting è una buona squadra e giocherà sicuramente più in difesa perchè giocherà contro il Napoli, a Napoli. Occhio al contropiede dello Sporting. Neres è un buon giocatore, ha una buona tecnica, ma deve abituarsi al calcio italiano che è diverso dal calcio olandese e portoghese. Non so come sta fisicamente, ma è un buon giocatore e può aiutare Napoli. Giocare due competizioni quali la serie A e la Champions non è semplice e quindi si possono perdere due punti, ma credo che il Napoli possa vincere nuovamente lo scudetto. Non sarà semplice, ma si può fare”.

