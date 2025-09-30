Vidigal: “Napoli, lo Sporting è in grande crescita! Sì, hanno perso Gyokeres, ma ora…”

Nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, José Vidigal (doppio ex di Napoli e Sporting Lisbona che si sfideranno domani sera al Maradona) si è soffermato su alcune caratteristiche della formazione portoghese.

Che Sporting deve aspettarsi il Napoli?

«Sicuramente una squadra in grande crescita, soprattutto per quel che riguarda le competizioni europee. Definirei lo Sporting come un giovanotto che ha un coraggio incredibile e tanta qualità. Insomma, non arriverà a Napoli a fare catenaccio. Si giocherà la partita cercando la qualità come strumento per vincere».

Dall’anno scorso sono cambiate tante cose…

«Nonostante l’addio di Gyokeres, che è tra i più forti mai passati da qui, la squadra non si è abbattuta, anzi. Tutti pensavano che dopo la sua partenza ci sarebbe stato un crollo, ma invece la squadra adesso è più difficile da affrontare perché meno prevedibile».

L’uomo da temere più di tutti?

«Direi il collettivo. Non ci sono singoli di spicco. Prima c’era Gyokeres che vinceva le partite da solo, ora è il gruppo a fare la differenza. Tutti davanti fanno gol».