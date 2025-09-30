Vidigal dà i nomi di tre calciatori dello Sporting che il Napoli deve temere più degli altri

JOSE’ LUIS VIDIGAL A RADIO MARTE:

“Sarò domani sera al Maradona per vedere la gara, che credo che sarà molto interessante – ha detto l’ex centrocampista di Sporting Lisbona e Napoli a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – tra due squadre che puntano alla vittoria. L’emergenza in difesa del Napoli può favorire lo Sporting Lisbona, che è una squadra forte in fase offensiva, come ha dimostrato il 4-1 al Kairat nella prima giornata di Champions. Il Napoli ha il peso doppio di vincere e di farlo in casa e dovrà mostrarsi più compatto delle ultime gare. Lo Sporting ha una dinamica offensiva molto interessante, Rui Borges propone questo 4-2-3-1 con movimenti costanti, interpretato da calciatori veloci, tecnici e di qualità. Per questo è una gara dura per il Napoli… Di certo lo Sporting non penserà a difendersi, la sua natura è quella di fare la partita e provare a vincere, provando ad approfittare dell’emergenza in difesa degli azzurri. Poiché attacca in massa, anche con i terzini, toccherà a Conte cercare di trovare una tenuta difensiva collettiva. Tra i calciatori portoghesi da temere, oltre a Trincao, che ha segnato una doppietta nella prima gara di Champions, in ottima forma ci sono Luis Suarez, nazionale colombiano che in dieci partite ha fatto nove gol, Pedro Goncalves che è capocannoniere nel campionato portoghese e anche Quenda, giovane di 17 anni già acquistato dal Chelsea per oltre 50 milioni. Il Napoli in ogni caso potrebbe mettere in difficoltà lo Sporting con l’intensità di gioco, con l’atteggiamento mentale di comandare la partita, in modo da non far prendere fiducia agli avversari. Questo può infastidire un po’ lo Sporting, che ha diversi calciatori tecnici, che saltano l’uomo ma possono soffrire un po’ quando devono retrocedere o negli scontri fisici”