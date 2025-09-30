Ultim’ora – Imprevisto alla vigilia di Champions per lo Sporting Lisbona

Imprevisto per lo Sporting alla vigilia della gara contro il Napoli. Non vi sarà la conferenza stampa del tecnico Rui Borges dello Sporting, inizialmente prevista allo stadio Maradona alle ore 19:45. Lallenatore del club portoghese, che avrebbe dovuto rispondere alla domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sporting Lisbona, non farà la consueta conferenza del MD-1 dell’UEFA.

A causa di un problema “volo” e di conseguenza del ritardo dell’arrivo a Napoli dello Sporting, non ci sarà la conferenza stampa che era prevista inizialmente come di consueto alla vigilia della gara. La squadra non è ancora partita infatti da Lisbona per un imprevisto. E partirà solo dopo le ore 20 da Lisbona: un inconveniente non di poco conto, per la squadra portoghese che arriverà solo in tarda serata a Napoli..