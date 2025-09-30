UFFICIALE – Scozia, Gilmour e McTominay fra i convocati per le gare di ottobre

Steve Clarke, commissario tecnico della Scozia, ha reso noti i convocati per le sfide contro Grecia e Bielorussia, in programma il 9 e 12 ottobre prossimi e valide per le qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno. Fra gli “italiani”, spazio a Billy Gilmour e Scott McTominay del Napoli, Ferguson (Bologna), Miller (Udinese) e Adams (Torino).

Di seguito l’elenco, ripreso dal portale TMW:

Portieri: Gordon (Heart of Midlothian), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers).

Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al-Etiffaq), Hickey (Brentford), McKenna (Dinamo Zagabria), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic).

Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Ferguson (Bologna), Gannon Doak (Bournemouth), Gilmour (Napoli), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich City), McTominay (Napoli), Miller (Udinese).

Attaccanti: Adams (Torino), Bowie (Hibernian), Dykes (Birmingham City), Hirst (Ipswich Town).