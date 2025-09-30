UFFICIALE – La SSC Napoli presenta le sneakers scudetto

Ogni paio nasce da un processo di 120 fasi interamente Made in Italy: camoscio pregiato, tagli rifiniti e tinti a mano con esclusivo effetto selleria e suola in vera gomma per garantire comfort e resistenza. Un percorso minuzioso che, con stile, dà vita a un oggetto da collezione pensato per chi vuole portare con sé un frammento di storia azzurra.

Le Sneakers Scudetto saranno disponibili esclusivamente presso gli store ufficiali SSC Napoli di Via Calabritto e Piazza San Domenico a Napoli.