Adnkronos News

Ucraina, raid russo su Sumy: uccisa famiglia di 4 persone, 2 erano bambini

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una famiglia di quattro persone, madre, padre e i loro due bambini, è rimasta uccisa in un raid di un drone russo nella regione di Sumy, nel nordest dell'Ucraina. Lo ha reso noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale, Oleg Grygorov, secondo cui i russi hanno colpito un edificio residenziale nel villaggio di Chernechchyna. "I soccorritori hanno trovato sotto le macerie i corpi delle quattro vittime, i genitori e i loro bambini di 4 e 6 anni", ha scritto Grygorov su Telegram, parlando di "una terribile e irreparabile perdita per l'intera comunità". —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio a Milan e Inter

Adnkronos News

Sinner-De Minaur, oggi l’azzurro in semifinale a Pechino – Diretta

Adnkronos News

Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Marche, Meloni ‘incassa’ Acquaroli bis: centrodestra esulta. Ora Calabria…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.