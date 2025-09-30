Tutti contro i duchi di York, ora anche William rimprovera lo zio Andrea

(Adnkronos) – Tutti contro i duchi di York. Dopo esser caduti in disgrazia – il principe Andrea, per aver frequentato Jeffrey Epstein e aver usufruito della sua mediazione per servizi a dir poco discutibili, e l'ex moglie, la duchessa Sarah Ferguson, per aver indirizzato una lettera al finanziere caduto in disgrazia, definendolo suo "amico supremo" – dopo che re Carlo ha fatto sapere al fratello che quest' anno non sarà ospite gradito alla cerimonia di Natale e a qualsiasi altro festeggiamento futuro, e, ancora, dopo che le figlie del duca e della duchessa, le principesse Beatrice ed Eugenia di York, imbarazzatissime, si dice che non sappiano ancora se unirsi per le festività natalizie ai reali nella tenuta di Sandringhram, da dove i genitori sono stati esclusi, è adesso l'ora dell'erede al trono, il principe William, che rimprovera lo zio.

I fatti risalgono al 16 settembre, durante i funerali della duchessa di Kent nella cattedrale di Westminster, ma circola in queste ore un video che mostra il primogenito di re Carlo coprirsi la bocca per dire qualcosa allo zio che gli sta affianco. Questo qualcosa, secondo una fonte che ha parlato con il Daily Mail, è un rimprovero al duca, che in precedenza stava inopportunamente sorridendo in un'occasione triste e solenne. E il principe William avrebbe nascosto le bocca per non permettere a nessuno di leggere il suo labiale o ascoltare le sue parole, rivolte soltanto ad Andrea. Nel video, William appare profondamente a disagio e sembra voler interrompere qualsiasi conversazione con Andrew, che improvvisamente assume un'aria imbarazzata. La fonte ha aggiunto che "William è piuttosto esperto di media e avrebbe saputo che Andrew sarebbe stato imbarazzato e inoltre non voleva essere visto chiacchierare con suo zio". Un'altra fonte ha dichiarato la scorsa settimana al Daily Mail che William considera il duca e la duchessa di York una "coppia di opportunisti" e sta esortando il padre a prendere le distanze da entrambi a causa dello scandalo Epstein. Pur non volendoli attorno a Natale, sembra che infondo il re ne apprezzi la lealtà nei confronti della famiglia reale. —internazionale/[email protected] (Web Info)

