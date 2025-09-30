Tragedia in Spagna: Raul Ramirez morto a 19 anni

Tragedia in Spagna: è morto all’età di 19 anni il portiere spagnolo Raul Ramirez, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario che gli ha provocato un trauma cranico e successivo arresto cardiaco. I soccorsi sono intervenuti ma non sono riusciti a salvarlo, nonostante le successive cure in terapia intensiva.
Raul Ramirez giocava nel Colindres, squadra di terza Federazione, nonché la prima lega dilettantistica della Spagna.
Nel corso dell’ultima partita, il giovane portiere si è scontrato con un avversario, rimediando un trauma cranico che gli ha provocato ben due arresti cardiaci. Uno in campo e l’altro mentre veniva trasportato in ambulanza verso l’ospedale. Le cure non sono bastate, Raul non ce l’ha fatta e ha lasciato un profondo vuoto in tutto il mondo del calcio spagnolo e non solo.
Tante squadre si sono unite al cordoglio per Raul Ramirez. Anche club di massima serie spagnola: dal Siviglia, al Betis, dal Real Madrid all’Osasuna e non solo.