NewsCalcio

Tragedia in Spagna: Raul Ramirez morto a 19 anni

By Simona Marra
0

Tragedia in Spagna: è morto all’età di 19 anni il portiere spagnolo Raul Ramirez, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario che gli ha provocato un trauma cranico e successivo arresto cardiaco. I soccorsi sono intervenuti ma non sono riusciti a salvarlo, nonostante le successive cure in terapia intensiva.

Raul Ramirez giocava nel Colindres, squadra di terza Federazione, nonché la prima lega dilettantistica della Spagna.
Nel corso dell’ultima partita, il giovane portiere si è scontrato con un avversario, rimediando un trauma cranico che gli ha provocato ben due arresti cardiaci. Uno in campo e l’altro mentre veniva trasportato in ambulanza verso l’ospedale. Le cure non sono bastate, Raul non ce l’ha fatta e ha lasciato un profondo vuoto in tutto il mondo del calcio spagnolo e non solo.
Tante squadre si sono unite al cordoglio per Raul Ramirez. Anche club di massima serie spagnola: dal Siviglia, al Betis, dal Real Madrid all’Osasuna e non solo.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

“Il Napoli deve reagire: serve una risposta”

News

Napoli/Sporting CP, chi potremmo vedere in campo

Calcio

Juan Jesus: “Stando all’esultanza del Milan siamo la squadra da battere e…

Calcio

In conferenza Conte apre all’ipotesi di Elmas terzino

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.