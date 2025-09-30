Tragedia in Spagna: Raul Ramirez morto a 19 anni

Tragedia in Spagna: è morto all’età di 19 anni il portiere spagnolo Raul Ramirez , a seguito di uno scontro di gioco con un avversario che gli ha provocato un trauma cranico e successivo arresto cardiaco . I soccorsi sono intervenuti ma non sono riusciti a salvarlo, nonostante le successive cure in terapia intensiva.

Raul Ramirez giocava nel Colindres, squadra di terza Federazione, nonché la prima lega dilettantistica della Spagna.