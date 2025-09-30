Stramaccioni: “Per me non c’è un problema di coesistenza tra McTominay e De Bruyne”

L’allenatore e commentatore di DAZN e Rai, Andrea Stramaccioni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Non getterai la croce sul Napoli per la gara di Milano. Domenica, anzi, ai punti avrebbe forse meritato il pareggio ed anzi se avessi pareggiato a 10’ dalla fine, essendo in superiorità numerica, magari avrebbe anche strappato la vittoria. Per me, insomma, non bisogna essere così negativi dopo il ko di San Siro. Non c’è per me un problema di coesistenza tra McTominay e De Bruyne, il Napoli di quest’anno ha caratteristiche precise che poggiano sui 4 forti centrocampisti di cui dispone. Ieri il Napoli ai punti avrebbe forse meritato il pareggio ed anzi se avessi pareggiato a 10’ dalla fine, essendo in superiorità numerica, magari avrebbe anche strappato la vittoria. Per me, insomma, non bisogna essere così negativi dopo il ko di San Siro. Questo processo di coesistenza in effetti era già iniziato lo scorso campionato con Raspadori e McTominay. Conte ha varie possibilità. Percepisco invece poca incisività di coloro che dovrebbero convincere il tecnico a cambiare sistema. Da Neres si è visto qualcosa, ma se bisogna togliere il posto a uno dei quattro centrocampisti occorre giocare meglio, candidarsi con maggiore forza. Lang per esempio, deve fare di più. La scelta coraggiosa di schierare Marianucci è vero che è stata rischiosa, dopo le buone prove di Beukema, però difendo l’idea di Conte di far crescere i calciatori buttandoli nella mischia. E’ pur vero che di fronte aveva Pulisic, forse il calciatore più in forma del campionato. E’ poi chiaro che il Napoli ieri ha commesso diversi errori contro la squadra più in forma del campionato”.

