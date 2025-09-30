Adnkronos News

Sinner-De Minaur, oggi l’azzurro in semifinale a Pechino – Diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Jannik Sinner a caccia della finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 30 settembre, l'australiano Alex De Minaur – in diretta tv e streaming – nella semifinale dell'Atp 500 cinese. Sinner è reduce dalla vittoria contro Fabian Marozsan nei quarti di finale, battuto in due set 6-1, 7-5, mentre nei turni precedenti ha superato Marin Cilic all'esordio e Terence Atmane negli ottavi. Sinner scende in campo per difendere la finale conquistata lo scorso anno, quando proprio a Pechino fu battuto all'ultimo atto da Carlos Alcaraz. In caso di vittoria Sinner sfiderà, nell'ultimo atto del torneo, uno tra lo statunitense Learner Tien e il russo Daniil Medvedev.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio a Milan e Inter

Adnkronos News

Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Ucraina, raid russo su Sumy: uccisa famiglia di 4 persone, 2 erano bambini

Adnkronos News

Marche, Meloni ‘incassa’ Acquaroli bis: centrodestra esulta. Ora Calabria…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.