Rui Borges (all. Sporting Lisbona): “Vogliosi e motivati nell’affrontare il Napoli. Diomande dalla panchina”

By Riccardo Cerino
Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato ai microfoni di Sport TV della sfida che opporrà la sua squadra al Napoli, in scena domani alle 21.00 e valida per la seconda giornata di League Phase della Champions League.

La squadra sta bene, ha voglia di giocare e fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Estoril dove abbiamo vinto. Siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, un po’ siamo frustrati per non essere riusciti ad avere un livello elevato come le gare precedenti. Saremo super motivati perché è la Champions e poi perché affronteremo i campioni d’Italia.

Chi è il favorito? Si sfideranno due squadre di grande livello, non saprei. Da parte nostra siamo pronti per affrontare il Napoli, abbiamo grandi motivazioni.

Diomande? Si sta allenando, verrà convocato ma non partirà titolare”.

