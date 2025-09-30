CalcioNapoliNews

Re Kevin stavolta ha reagito: a Castel Volturno se ne parlerà

By Gabriella Calabrese
0

Se ne è parlato, certo, ed ovviamente se ne parlerà a Castel Volturno. Lo faranno i protagonisti. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione: “Patti chiari e amicizia lunga, in sostanza. Perché anche se sei il giocatore più rappresentativo, non dovresti permetterti di protestare contro una decisione tecnica del tuo allenatore. Vale per tutti, non si transige. E stavolta è toccato a re Kevin. Cosa succederà oggi o nei prossimi giorni, non è ancora dato sapersi. Ma per Conte lo spogliatoio è sacro, va difeso. E anche il rispetto che ci deve essere tra calciatori e staff tecnico. Difficilmente non si tornerà sull’argomento a Castel Volturno, non fosse altro che per mettere la parola fine alla vicenda e voltare pagina insieme”

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Formazione da decidere: la rifinitura di oggi fornirà qualche risposta

Calcio

In attesa dei recuperi degli infortunati, Conte aspetta McT

News

Rafa Benitez: “Si può dire che il Napoli debutterà seriamente in Champions…

News

Capello a Gazzetta: “Deluso dal Napoli? No, perché mi resta la sensazione che…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.