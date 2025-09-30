Re Kevin stavolta ha reagito: a Castel Volturno se ne parlerà

Se ne è parlato, certo, ed ovviamente se ne parlerà a Castel Volturno. Lo faranno i protagonisti. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione: “Patti chiari e amicizia lunga, in sostanza. Perché anche se sei il giocatore più rappresentativo, non dovresti permetterti di protestare contro una decisione tecnica del tuo allenatore. Vale per tutti, non si transige. E stavolta è toccato a re Kevin. Cosa succederà oggi o nei prossimi giorni, non è ancora dato sapersi. Ma per Conte lo spogliatoio è sacro, va difeso. E anche il rispetto che ci deve essere tra calciatori e staff tecnico. Difficilmente non si tornerà sull’argomento a Castel Volturno, non fosse altro che per mettere la parola fine alla vicenda e voltare pagina insieme”

Factory della Comunicazione