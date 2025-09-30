NewsCalcioNapoli

Parte oggi “Oltre il Risultato” – Il nuovo podcast de Il Napoli Online

Questa mattina su Spotify arriva “Oltre il Risultato”

By Guido Russo
Questa mattina alle ore 9:00 su Spotify è arrivato “Oltre il Risultato”, il nuovissimo podcast de IlNapoliOnline a cura di Guido Russo.

L’idea nasce dall’ormai noto dualismo tra chi crede che il risultato sia l’unica cosa che conta e chi guarda alla prestazione, al percorso.
L’obiettivo è quello di risaltare le cose che vanno per l’appunto oltre il semplice risultato e dare il giusto merito anche a chi perde.

Per seguirlo basta collegarsi al proprio account Spotify e cercare “Oltre il Risultato”, oppure cliccare su questo link (https://open.spotify.com/episode/6L9LgaqJwOM3x4oVwAauZZ?si=xf8logRQTbii0wUdLM4hWw).

L’appuntamento è tutti i martedì mattina. Non perdetevelo!

