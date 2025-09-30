NewsCalcioRadio e Tv

Riascolta (29/09/25) “CALCIO SPRINT” da Milano Claudio De Rosa (Scout calcio), in onda su Radio Ibr Scampia

By Giuseppe Sacco
0

Calcio Sprint ore 21.00

Factory della Comunicazione

Ha condotto  Emilia Verde

 

In  studio da Napoli la giornalista Emilia Verde e la redattrice Sara Di Fenza

 

 

Collegamento esterno  con l’opinionista Giovanni Mirengo

 

Da Monza  l’opinionista Marco Lepore

 

Da Milano Claudio De Rosa “scout calcio”

 

 

 

Alla regia e cura fonica Riccardo Cerino– Supervisor Valerio Granato

