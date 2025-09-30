Napoli-Sporting Lisbona, previste corse straordinarie Linea 2 al termine della gara

Domani, mercoledì 1° ottobre, in occasione della sfida di Champions League fra Napoli e Sporting Lisbona in programma al Maradona (ore 21.00), saranno previste corse metropolitane straordinarie al termine del match.

Come si legge sul portale ilvescovado.it, Regionale di Trenitalia, in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

Factory della Comunicazione

Complessivamente saranno 7 le corse supplementari, per un totale di 3.400 posti in più, in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui 5 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e due in direzione Pozzuoli.

È preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto al personale dedicato che, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza. Inoltre, la biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell’evento.

Nelle stazioni di Napoli Piazza Garibaldi e Napoli Campi Flegrei saranno previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle ore 22:30.