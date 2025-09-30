Napoli-Sporting, Conte: «Con De Bruyne caso chiuso, ci faremo trovare pronti»
Napoli-Sporting Lisbona: prolungati gli orari della cumana
L’Eav ha comunicato che in occasione della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona, in programma mercoledì 1 ottobre, saranno disposti dei prolungamenti degli orari di servizi ferroviari sulla tratta Montesanto-Bagnoli e dei treni straordinari che si aggiungeranno alle corse ordinarie.
Sulla difesa
«A Manchester ha retto la squadra, solo una magia di Foden ha cambiato le sorti della partita. Con il Milan abbiamo concesso gol dopo 2 minuti e mezzo, bisognerà prestare più attenzione e concedere meno. Lavoro sistematicamente per migliorare».
Sul calendario
«Lo Sporting ha avuto un giorno in più di riposo, ieri chi ha giocato ha fatto recupero.Oggi dobbiamo preparare la partita, non è la migliore condizione possibile. Ma questo è il calendario, va accettato. Avere un giorno in più ci avrebbe permesso di preparla meglio, ma ci dobbiamo abituare».
Sullo Sporting
«Lo Sporting è una squadra di primo livello, vogliamo misurarci per capire il nostro livello»
Il percorso del Napoli
«Ci sarà da fare un percorso complesso e molto difficile. Vogliamo ottenere il massimo con i calciatori che abbiamo, dobbiamo trovare soluzioni e non recriminare»
Su Spinazzola e Olivera
«Speriamo di recuperare Spinazzola e Olivera, ieri hanno svolto differenziato. Ma abbiamo reintegrato Gutierrez. Elmas come terzino potrebbe essere una soluzione».
Su De Bruyne
«Non mi piace parlare del singolo, vinciamo e perdiamo da squadra. Sono soddisfatto di domenica sera, più delle partite fatte lo scorso anno. A Milano abbiamo fatto la prestazione, abbiamo dominato. De Bruyne va supportato. Con De Bruyne tutto chiarito, chiusa la situazione».
«È inevitabile che avendo più importante si hanno più infortuni in virtù del fatto che gli allenamenti sono sempre di meno. Quando le problematiche arrivano tutte nello stesso reparto poi diventa chiaramente più difficile gestire tutto».
Sul modulo
«Dobbiamo avere paura di subire gol, difendiamo tutti insieme: non è una questione di modulo».
Il cammino del Napoli
«Siamo a settembre, è presto. C’è tanta aspettativa su di noi, siamo la squadra da battere. Il Milan ha esultato a fine partita, abbiamo dato fastidio. Abbiamo esperienza per continuare il percorso iniziato lo scorso anno».
Sul Milan
«Abbiamo giocato bene a Milano, in 7 abbiamo rincorso Leao: la mentalità c’è. Dobbiamo migliorare ancora sicuramente».
Su Di Lorenzo
«Sappiamo l’importanza della partita. Di Lorenzo è un’immagine importante per noi. È sempre al nostro fianco, anche da squalificato».
Sul percorso in Champions
«Più punti fai e più sei tranquillo, è importante vincere perchè abbiamo già perso. Con 13/14 punti possiamo andare avanti. Ma pensiamo partita per partita, cammino lungo».
Sullo Sporting
«Lo Sporting è una squadra molto tecnica, dobbiamo essere bravi a gestire. Sono molto pericolosi. Attaccano tanto, ma in difesa hanno qualche difficoltà».
Le parole di Juan Jesus
«Ci alleniamo tutti insieme, il modo di giocare non cambia. Tutti siamo pronti ad entrare e a giocare. Gli errori si fanno. Siamo pronti e stiamo bene. Nessuna polmemica, siamo pronti a ripartire».
Fonte: Il Mattino