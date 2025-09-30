Napoli, la stagione è appena iniziata e bisogna riprendere a vincere

Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Milan, domenica a San Siro, deve rimettersi sulla buna strada, a cominciare dalla sfida di domani con lo Sporting Lisbona, e poi il Genoa domenica. Il Corriere dello Sport scrive: “Il caso, insomma, non esiste. O comunque è già chiuso. Ma il Caso, cioè il destino, s’è divertito nella notte amara di San Siro, riaprendo una vecchia storia all’altezza della panchina dell’Inter. La stessa che nel corso di Inter-Roma del 12 maggio 2021 fece da sfondo alla sfuriata di Lautaro dopo un cambio e a una lite con Conte dai contorni decisamente differenti. Nulla di paragonabile: dalla tensione, alla reazione di De Bruyne. All’epoca, tra l’altro, a far da paciere ci pensò il gruppo, organizzando un finto e divertentissimo match di pugilato tra il tecnico e Lauti ad Appiano Gentile per risolvere la questione. Un siparietto che fece da prologo allo scudetto dell’Inter. Ieri, invece, il clima è stato meno goliardico: la stagione è appena iniziata e il Napoli, lo scudetto, deve difenderlo ricominciando a vincere già domenica con il Genoa, prima della sosta. Anzi, già domani con lo Sporting: meglio rimettere subito il calcio e la squadra al centro del villaggio”.

