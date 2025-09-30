NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, arrivano buone notizie da Castel Volturno

By Simona Marra
0

A Castel Volturno è in corso l’allenamento del Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Dopo un breve discorso di Antonio Conte a centrocampo, come si legge su Tuttomercatoweb, si parte con una leggera corsa. Buone notizie per il tecnico azzurro, si allenano infatti in gruppo sia Leonardo Spinazzola che Mathias Olivera.

I due esterni sinistri sono recuperati per la sfida di domani e potrebbero entrambi partire dal primo minuto, con l’ex Roma dirottato sulla fascia sinistra la posto dello squalificato Giovanni Di Lorenzo. Ad assistere all’allenamento dei campioni d’Italia anche l’ex azzurro José Luis Vidigal ed ex bandiera dello Sporting.

