Napoli, anche la maglia di Mazzocchi presente alla Festa dei Gigli di Barra

By Riccardo Cerino
Nella giornata di ieri, Barra è stata protagonista della tradizionale Festa dei Gigli con la celebre Ballata tra le vie del quartiere, richiamando numerosi cittadini che anche in quest’occasione non hanno mancato di prendere parte alla manifestazione.

Ai più attenti, stando al quotidiano Il Mattino, non è sfuggita la presenza della maglia autografata di Pasquale Mazzocchi, centrocampista del Napoli originario proprio del quartiere. «Con affetto alla paranza super team La Mondiale», la dedica dell’azzurro.

 

