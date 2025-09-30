Adnkronos News

Mattarella: “Carta Onu bussola per affrontare ogni crisi”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Apprezziamo il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Accademia della Pubblica amministrazione del Kazakistan.  "Il percorso del Kazakistan dall'indipendenza è eloquente -ha proseguito il Capo dello Stato- a partire dalla scelta di rinunciare agli ordigni nucleari esistenti sul suo territorio e di aderire al Trattato di non proliferazione e di messa al bando degli esperimenti nucleari. Una scelta di pace e di civiltà. La comune adesione ai valori del multilateralismo e la condivisa volontà di operare per rendere più efficaci le organizzazioni in cui si esprimono sono elementi che contribuiscono a consolidare il dialogo tra Astana e Roma".  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Dazi, Trump annuncia tariffe aggiuntive del 10% sul legno e del 25% sui mobili

Adnkronos News

Il Viaggiator Goloso, l’evoluzione del brand prosegue nel segno della scoperta

Adnkronos News

Nicole Kidman e Keith Urban si separano dopo 19 anni di matrimonio

Adnkronos News

‘Freeze – Chi sta fermo vince’ stasera 30 settembre: ospiti e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.