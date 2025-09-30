NewsCalcioNapoli

Lo Sporting si allenerà ad Arco Felice dopo la sfida col Napoli

Ecco dove ha scelto di allenarsi la squadra portoghese

By Guido Russo
Giovedì mattina lo Sporting Lisbona svolgerà una seduta di allenamento allo stadio Domenico Conte di Arco Felice. La squadra portoghese, dopo l’impegno di Champions League contro il Napoli, ha scelto l’impianto flegreo per prepararsi prima del rientro in patria, dove domenica sarà attesa dal match di campionato contro il Braga.

In Liga portoghese, lo Sporting occupa attualmente il secondo posto, a tre lunghezze dal Porto capolista.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale di Pozzuoli: «Accogliere un club di questo livello è motivo d’orgoglio – ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport, Filippo Monaco –. Si tratta di un riconoscimento importante per la città e per la strada intrapresa nella valorizzazione delle strutture sportive locali».

Fonte: Il Mattino

