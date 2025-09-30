L’ex Napoli Rafa Marin avverte la Juve: “Il mio Villareal è forte”

Rafa Marin cerca la sua strada. Non ha fretta, e quanto fatto finora gli assicura un cammino qualificato e variegato. Sivigliano, è passato alla famosa ‘Fábrica’ di Valdebebas, la cantera del Real Madrid, e da lì al Napoli. Una stagione con poco spazio e il prestito al Villarreal.

Facciamo un riassunto con vista sul futuro, perché lei ha diverse opzioni contrattuali.

“Diciamo che per ora tutto procede bene. Il Madrid mi ha venduto al Napoli inserendo nella cessione la possibilità di una ‘recompra’. Il Napoli mi ha prestato al Villarreal e io ora penso solo al club attuale, e per un motivo molto semplice: dipende tutto da me. Saranno le mie prestazioni a scrivere il mio futuro. Siamo ad inizio stagione ed è inutile pensare al finale”.

Facciamo un passo indietro.

“Al Napoli sono arrivato pieno di speranze e sono stato molto bene. Ho giocato poco, o molto poco, sicuramente di meno di quanto mi auguravo, ma quando sono stato chiamato in causa penso di aver risposto e comunque nessun rimpianto o lamentela: tecnicamente e umanamente sono cresciuto tantissimo, è stato un anno che mi ha arricchito molto. Conte è un grande allenatore ed ero circondato da grandi giocatori. Ho imparato moltissimo. Uno deve essere una spugna, bisogna apprendere sempre e in ogni situazione. E poi l’ambiente della città, incredibile. Il lungomare stracolmo di gente nel giorno dello scudetto non lo dimenticherò mai”.

E ora un passo avanti.

“Il Villarreal e Marcelino mi volevano già a gennaio. Non fu possibile venire allora, l’ho fatto in estate. Non avevo altro in testa vista la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti, e non potevo chiedere di più. Società organizzatissima, ottimo ambiente, grande qualità tecnica, ambizioni notevoli. E il plus di giocare la Champions. Ripeto, situazione impossibile da migliorare”.

Ha debuttato in Champions con una sconfitta a Londra col Tottenham, partita sfortunata decisa da un precoce errore del vostro portiere.

“Capita, siamo umani, non delle macchine. Tutti fanno errori, più o meno gravi. Non è stata la nostra miglior partita ma nella ripresa abbiamo avuto occasioni per pareggiare e penso che meritassimo di più. Abbiamo perso, ma in Liga stiano andando molto bene e ora arriva la Juventus”.

Mica un avversario qualsiasi. Lei viene dal Napoli, Renato Veiga dalla stessa Juve, Buchanan dall’Inter…

“Sì. Le storie non mancano ma alla fine sono 3 punti, come in Liga. Avversario tosto, che ha cambiato e sta cercando una sua strada, un po’ come noi. Prevedo una partita complicata ed equilibrata, ma siamo qui per questo tipo di sfide, e in casa siamo forti”.

In poche settimane ha giocato più che in tutta la scorsa stagione.

“Sì, e sono felicissimo. Il giocatore vuole giocare e quando lo fa tutto scorre al meglio. Le cose vanno bene per me e per la squadra ma ripeto, nulla da dire su quanto successo a Napoli”.

Il fatto che il Madrid si sia tenuto la possibilità di riportarla a Valdebebas è un incentivo?

“Non saprei. Lo fanno con tutti i giovani che vendono. È una cosa che è lì in un angolo della mia testa ma sinceramente non ci penso, anche perché non fa bene perdere energie su cose che non siano legate al quotidiano. Penso solo a migliorare e a crescere, sono giovane e devo fare ancora tanta esperienza. L’anno scorso mi è toccato ciò che a noi giocatori piace meno, giocare poco, ora al momento ho spazio, vedremo nei prossimi mesi”.

Il Madrid è la squadra che negli ultimi 20 anni ha piazzato più canterani nei 5 grandi campionati europei, 166.

“Perché fanno le cose bene, aiutano a far progredire al meglio il giocatore ma anche, e forse soprattutto, la persona. Ti preparano. Poi è chiaro che la strada per la prima squadra è stretta e complicata, a volte dipende da piccoli dettagli, persino da un pizzico di fortuna, ma la formazione professionale è di primissimo livello. Ti insegnano a vincere e ad essere sempre concentrato, dentro e fuori dal campo, e ad affrontare con sicurezza la vita reale, che a volte è diversa da quello che si immagina un ragazzo che sogna di fare il calciatore”.

E la nazionale?

“Per me è motivo di orgoglio. Me la sono goduta nel mio percorso giovanile fino all’Europeo Under 21 di questa estate e ora vedremo. Nella nazionale maggiore tra gli altri in mezzo alla difesa ci sono due giovanissimi come Cubarsí e Huijsen che sono ottimi giocatori, ma il sogno esiste. E ancor di più nell’anno del Mondiale: il sogno è doppio”.

Chiudiamo con Sergio Ramos, sivigliano come lei e idolo d’infanzia. Cosa pensa della sua ultima produzione musicale?

“Una meraviglia. Tante volte quando vengo ad allenarmi la metto su, mi piace un sacco ascoltarlo. Il suo stile musicale, flamenquito moderno, è anche il mio, per cui qui ha un grande fan”.