Juan Jesus: “Stando all’esultanza del Milan siamo la squadra da battere e diamo fastidio”

By Gabriella Calabrese
Juan Jesus nella conferenza che precede la Champions, ha toccato diversi argomenti, ed ha anche parlato di Napoli quale squadra da battere. Ha dichiarato: “Siamo a settembre, vedo polemiche, c’è aspettativa e vorrebbero tutte vittorie, io me lo auguro, in tutte le competizioni. Siamo la squadra da battere, vedete il Milan come esulta a fine partita, significa che abbiamo dato fastidio ad un po’ di gente, mi sta bene, abbiamo mentalità ed esperienza anche con De Bruyne. Purtroppo Lukaku è fuori, ma c’è Di Lorenzo, altri, e continuiamo il nostro percorso. Diamo fastidio e continueremo a darlo”.

