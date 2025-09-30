napoli salernitana
In conferenza Conte apre all’ipotesi di Elmas terzino

By Gabriella Calabrese
In conferenza Conte parla dell’emergenza in difesa. Il tecnico apre all’ipotesi di Elmas terzino.

“Ieri Spinazzola ed Olivera hanno svolto lavoro differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi, è un’emergenza importante, Mazzocchi è fuori lista, come Marianucci, restano solo due centrali, Beukema e Juan, per fortuna abbiamo reintegrato Gutierrez che non giocava da tanto, ci dà una possibilità a sinistra e dovremo cercare eventualmente un’alternativa. Se avete qualche idea adesso, datemela ora, dopo è più facile (ride, ndr). Sul cambio modulo… abbiamo solo due centrali e non abbiamo il terzo e speriamo non ci siano sorprese durante la gara. Vediamo altrimenti si può pensare anche a Elmas terzino”.

