In attesa dei recuperi degli infortunati, Conte aspetta McT

La Champions per ritornare a vincere. Dopo la sconfitta di San Siro, tra l’altro arrivata in emergenza, l’Europa arriva per riprendere a macinare gioco e punti. Ovvio che quanto successo al Meazza ha fatto riflettere per qualche aspetto. Scrive Il CdS: “Il Napoli ha dominato sul piano del gioco e delle occasioni, dei cross e degli angoli. Ha sprecato in conclusione come spesso gli è accaduto, non ha sfruttato la superiorità numerica e di conseguenza ha pagato a carissimo prezzo disattenzioni collettive e individuali raramente commesse nell’interpretazione della fase di non possesso. […] Archiviata la storia della sostituzione di De Bruyne, e in attesa di recuperare Buongiorno e Rrahmani (oltre a Spina e Olivera), Conte aspetta risposte sul campo da McTominay, di certo meno incisivo e dominante dei suoi standard napoletani abituali. McT sta attraversando una fase alterna, tra la sfida con il Pisa e quella di San Siro è parso molto chiaro, ma il tecnico ha sempre saputo come tirare fuori il meglio dai singoli e dalla squadra nei momenti meno brillanti e tra domani e domenica punterà al massimo”