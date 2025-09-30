Il Milan ha vinto su un Napoli con i cerotti e in serata no
FABIANO SANTACROCE A RADIO MARTE
“Marianucci ha sbagliato in diverse occasioni, ma come è giusto che sia è giovane e va sostenuto. Gli vanno concesse le disattenzioni, i giocatori diventano forti perché imparano dai propri errori, l’atteggiamento però è stato buono nonostante gli sbagli. Ma sottolineo di più – ha detto l’ex difensore del Napoli e talent scout a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- la mancanza di aiuto che c’è stata a centrocampo, il Napoli di Conte ci ha abituato a mostrare una fase difensiva del collettivo, che a Milano non c’è stata. Già col Pisa ci sono stati segnali di problemi difensivi, ma meglio che sia accaduto all’inizio. Bisogna lavorare, ma è chiaro che il Napoli, a causa dei tanti infortuni, ha perso alcune certezze difensive. Il Milan comunque non mi ha impressionato, non aveva Leao, però ho visto una squadra che ha giocato al massimo contro un Napoli che ha giocato male, specie in difesa, e senza i titolari in retroguardia. Se avesse giocato a Milano come ha giocato nel primo tempo con la Fiorentina avrebbe chiuso i primi 45’ sul 2-0 o 3-0. Mi aspettavo di più da Gutierrez, però al debutto ha giocato abbastanza bene ma può fare molto meglio”