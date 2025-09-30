CalcioNapoliNews

Giordano: “Scudetto? Napoli e Inter favorite, ma il Milan con una gara a settimana può avere un vantaggio”

Ecco il pensiero di Bruno Giordano sulla lotta scudetto in Serie A

By Guido Russo
0

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni de “La Nuova Sardegna” della lotta scudetto in Serie A.

Ecco le sue parole:

“Campionato equilibrato? Rispetto agli altri anni la lotta scudetto vede coinvolte anche Juventus e Milan, e forse anche la Roma. Tre squadre che si sono rinforzate. Per me Napoli e Inter continuano ad essere favorite. Nonostante ciò che pensa Antonio Conte, è normale che gli azzurri, essendo campioni d’Italia, sono la formazione da battere ma hanno una Champions da giocare e questo ruba energie, sia mentali che fisiche.

Chi non gioca le coppe europee può avere un vantaggio? Un po’ sì. Faccio un esempio: se il Milan giocasse la Champions, Modric bisognerebbe dosarlo, invece con una partita a settimana, Allegri può sempre farlo partire titolare. Diciamo che ti dà la possibilità di lavorare meglio. Il Napoli della scorsa stagione è un esempio calzante”.

