Formazione da decidere: la rifinitura di oggi fornirà qualche risposta

Il rientro di Buongiorno e Rrahmani è previsto dopo la sosta di ottobre, quindi Conte spera di recuperare almeno Spinazzola ed Olivera per la gara di domani sera contro lo Sporting. In pratica, come afferma il CdS: “Napoli con gli uomini contati: oltre a Juan Jesus, che oggi alle 12.30 interverrà accanto a Conte in conferenza stampa dal Maradona, sold out per la prima di coppa in casa, resta il solo Beukema come centrale (per questo era stato preservato a Milano). A sinistra c’è Gutierrez che ha giocato tutta la partita di San Siro e ha dato indicazioni positive dopo l’operazione alla caviglia destra di inizio luglio. L’ultima partita con il Girona era datata fine aprile. A destra, se le sensazioni durante l’allenamento di oggi saranno positive, potrebbe tornare Spinazzola che già a Manchester si era spostato sull’altra fascia dopo il rosso al capitano. Un ruolo che conosce, che ha ricoperto spesso in carriera. Ma ci sono speranze anche per il rientro di Olivera: come per Spinazzola, novità attese a breve. Decisive le risposte dal campo di oggi. Per il resto, con Milinkovic-Savic favorito su Meret tra i pali, la formazione è quasi fatta con i Fab Four che potrebbero ritrovarsi tutti insieme o con Neres dall’inizio e dunque con il 4-3-3 con Politano e Hojlund e uno dei centrocampisti in panchina: riflessioni e valutazioni in corso con un occhio anche alla partita di domenica con il Genoa in campionato, la rifinitura di oggi a Castel Volturno fornirà risposte a tutti gli interrogativi.”

Factory della Comunicazione