Fontana: “Napoli solido. Conte saprà rimettere la squadra in carreggiata”

L’ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento della squadra azzurra.

Ecco le sue parole:

“Vedo un Napoli solido, che sa quello che vuole. Al di là delle sconfitte con City e Milan, la squadra ha sempre dato battaglia fino alla fine. A Manchester ha resistito in inferiorità numerica contro una delle squadre più forti d’Europa; a Milano ha pagato le assenze e l’impatto iniziale, ma ha comunque reagito. Con questo spirito sono certo che Conte saprà rimettere la squadra in carreggiata anche in Champions”.