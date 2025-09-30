NewsCalcioNapoli

Fontana: “Napoli solido. Conte saprà rimettere la squadra in carreggiata”

Ecco il pensiero dell’ex centrocampista azzurro

By Guido Russo
0

L’ex centrocampista del Napoli, Gaetano Fontana, ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento della squadra azzurra.

Ecco le sue parole:

“Vedo un Napoli solido, che sa quello che vuole. Al di là delle sconfitte con City e Milan, la squadra ha sempre dato battaglia fino alla fine. A Manchester ha resistito in inferiorità numerica contro una delle squadre più forti d’Europa; a Milano ha pagato le assenze e l’impatto iniziale, ma ha comunque reagito. Con questo spirito sono certo che Conte saprà rimettere la squadra in carreggiata anche in Champions”.

