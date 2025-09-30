“Conte si è ritrovato De Bruyne a Napoli”

Il Napoli a San Siro perde la prima partita di questa Serie A per 2-1 dopo un filotto di partite di risultati positivi di ben 26 partite , contro un Milan ben organizzato difensivamente ed efficace in offensiva. Iniziano così a intravedersi i limiti di una squadra che non ha solo pregi. Ne ha parlato il giornalista Francesco Marolda nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, programma in onda sulla emittente Televomero: “Mi sarebbe piaciuto vedere questa gara senza una difesa devastata. Il Napoli ha fatto beneficenza nel primo tempo. Antonio Conte deve prendere qualcosa di positivo anche se nel match di San Siro non ha funzionato niente, sul 2 a 0 andavano fatti prima i cambi. De Bruyne? Mi ha fatto piacere la sua reazione, ha dimostrato che non è venuto qui a prendersi la pensione ma poteva comportarsi diversamente. Mi dispiace però che si stia mettendo sotto processo solo lui.La colpa non è sua ma di Conte, c’è un peccato originale. De Bruyne non è un giocatore di Conte, lui è arrivato a Napoli quando Conte doveva andare via, ora se lo è ritrovato qui e sta vedendo come usarlo, ma cosi non lo aiuta. La colpa non è di De Bruyne, lui è in alieno in questa squadra. A sinistra non si gioca più, c’è il solo Spinazzola che prova ad incidere. Conte deve trovare l’equilibrio e trovare la soluzione, non che riguarda il giocatore De Bruyne”

