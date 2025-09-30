Conte: “Con De Bruyne ho chiarito. Possibilità di Elmas terzino”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte oggi ha parlato con i giornalista in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua squadra in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Di seguito un estratto delle sue parole:

“Preoccupato per gli impegni ogni tre giorni? Se vai ad analizzare tutte le squadre che fanno le competizioni europee è inevitabile che hai più infortuni e gli allenamenti sono di meno. Giocare di più sottopone i muscoli allo stress, il fatto di non allenarsi come serve può portare ad avere delle problematiche, ma questo fa parte del gioco. Il problema è quando le problematiche ti arrivano tutte nelle stesso settore. Rrahmani si è fatto male in nazionale, Buongiorno non ci sarà. Affaticamento muscolare per Spinazzola e Olivera. Mazzocchi e Marianucci non sono in lista. Per fortuna abbiamo reintegrato Gutierrez come terzino sinistro.

De Bruyne sta faticando nel Napoli? Non mi piace mai parlare del singolo, si vince e si perde da squadra, per quanto riguarda la partita di Milano sono rimasto molto più soddisfatto della partita di domenica rispetto alle due vittorie contro i rossoneri nella scorsa stagione. La prestazione c’è stata, ma abbiamo fatto due errori in difesa. Il Napoli a San Siro ha dominato la partita. Kevin è un giocatore del Napoli, sappiamo quello che ci può dare, è un giocatore che va supportato. Cerchiamo di trovare i giusti equilibri, si passa da un eccesso all’altro. A me serve equilibrio, come ho già detto questo per noi sarà un anno molto complesso, giocheremo ogni tre giorni e ci saranno tanti nuovi giocatori da inserire. Dobbiamo migliorare durante il percorso.

Come stanno Spinazzola e Olivera? Ieri entrambi hanno svolto un lavoro differenziato, cercheremo di recuperarli in tutti i modi perché siamo in un’emergenza importante. Abbiamo solo Beukema e Juan Jesus, per fortuna abbiamo ritrovato Gutierrez a sinistra, dobbiamo cercare una soluzione per la difesa, se avete qualche idea, datemela! Faremo delle valutazioni e forse rischieremo qualcosa, c’è l’incombenza della partita, eventualmente si potrebbe provare Elmas terzino”.

“Con De Bruyne ho già chiarito, patti chiari, amicizia lunga. Contro lo Sporting sarà una gara difficile, dobbiamo superarci nella difficoltà, è la seconda partita di Champions League, ci sarà da fare un percorso molto complesso e difficoltoso in questa stagione. Con i calciatori che ci sono a disposizione cercheremo di ottenere il massimo, dobbiamo trovare le soluzioni.

Lo Sporting è un’ottima squadra, fa parte delle tre big del calcio portoghese. Affronteremo una squadra forte, anche noi lo siamo, dobbiamo misurarci al massimo. Avere un giorno in più di allenamento avremmo potuto preparare meglio la partita, dobbiamo fare di necessità virtù. Dobbiamo fare esperienza giocando. Il calcio portoghese è sempre all’avanguardia, si tratta di un calcio di buon livello che crea problematiche a tutte le squadre”.