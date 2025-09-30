NewsCalcioChampions League

Champions League, le formazioni ufficiali delle gare delle 18.45. Grande novità per l’Atalanta!

By Riccardo Cerino
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Atalanta-Club Brugge e Kairat Almaty-Real Madrid, gare valide per la seconda giornata di League Phase della Champions League. In casa bergamasca, si legge sul portale TMW, la grande novità riguarda l’attacco che vede nuovamente titolare Ademola Lookman dopo l’estate vissuta da separato in casa e il reintegro avvenuto soltanto nelle ultime settimane.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Krstovic, Lookman. A disp. Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric, Brescianini, Maldini, Zappacosta. All. Ivan Juric.

Club Brugge (4-3-3): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Sandra, Vanaken; Forbs, Tresoldi, Tzolis. A disp. Vn den Heuvel, Romero, Reis, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Osuji, Siquet, Audoor, Diakhon, Campbell. All. Nicky Hayen.

Kairat Almaty (4-4-2): Kalmurza; Tapalov, Martynovich. Sorokin, Mata; Mrynskiy, Kassabulat, Arad, Gromyko; Jorginho, Satpayev.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Garcia; Guler, Tchouameni, Ceballos; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

