Champions League: I risultati delle gare di oggi. Bene Inter e Atalanta

Questi i risultati delle gare odierne della Champions League

By Guido Russo
È iniziata questa sera la seconda giornata di Champions League, con l’Atalanta e il Real Madrid che hanno vinto i rispettivi incontri contro Club Brugge (2-1) e Kayrat Almaty (0-5) negli anticipi delle 18:45.

In serata è toccato ad un’altra italiana, ovvero l’Inter che ha vinto agevolmente in casa contro lo Slavia Praga per 3-0, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez e al goal di Dumfries.

Tutto facile invece per Bayern Monaco, Atletico Madrid e Marsiglia che hanno ampiamente superato le proprie sfide contro il Pafos (1-5), l’Eintracht Francoforte (5-1) e Ajax (4-0). Più sofferta invece la vittoria del Chelsea che ha battuto in casa il Benfica 1-0.
Ma in questa serata non sono mancate le sorprese visto che il Tottenham non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro il Bodo Glimt (2-2), mentre il Liverpool è stato sconfitto dal Galatasaray per 1-0, grazie al calcio di rigore di Osimhen.

L’appuntamento con la Champions League è a domani sera con le altre gare in programma di questa seconda giornata.

