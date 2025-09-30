Champions LeagueCalcioNews

Champions League – Atalanta in rimonta: vittoria 2-1 sul Bruges

By Luigi d' Aniello
0

Riscatto immediato dopo il pesante ko all’esordio per l’Atalanta, che batte 2-1 il Bruges nella seconda giornata di Champions League. La Dea va in svantaggio con la rete di Tziolis al 38′ min ma riesce a ribaltare il risultato negli ultimi 15 minuti della ripresa pareggiando prima con Samardzic su rigore (74′ min) e completando poi la rimonta con Pasalic (87′ min). Prima vittoria per la squadra di Juric, che sale a quota tre punti in classifica

