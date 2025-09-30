CdS – Conte-De Bruyne, tutto chiarito

Il Napoli si appresta a giocare la seconda di Champions League, domani al Maradona contro lo Sporting Lisbona, e per Conte sarà momento di decisioni e chiarimenti. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri, poi, in occasione della prima seduta al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida Champions di domani al Maradona con lo Sporting Lisbona, Conte è giustamente tornato sulla vicenda e soprattutto sulle prospettive future. Ricordando molto giustamente a tutti che esiste la squadra e non i singoli. Che certe reazioni possono essere tollerate una volta, una sola, ma non la seconda. Che il bene supremo è sempre quello collettivo, il Napoli, e mai l’individuale, cioè il giocatore. Chiunque esso sia. Il tecnico non ha parlato a De Bruyne in privato, diciamo faccia a faccia, piuttosto ha ribadito pubblicamente la linea universale e le ineccepibili regole prima a Kevin, che ha ascoltato in silenzio, e poi a tutti gli altri. L’episodio specifico, insomma, ha offerto lo spunto per una rinfrescata generale del codice. Una volta messi sul tavolo i concetti, tutti al lavoro. Basta così: del resto, come si dice, sono cose di campo. Sono atteggiamenti ovviamente sbagliati, mancanze di rispetto che un allenatore non può e non deve far passare, ma sono anche episodi che a caldo, una tantum, possono accadere. Le squadre e la storia ne sono pieni, spesso denotano attaccamento e fame che nel caso di un trentaquattrenne che ha vinto 24 titoli destano finanche sensazioni fiduciose sulla sua voglia. La cosa fondamentale, però, è che restino isolati e senza repliche. Cosa che Conte ha ribadito senza la minima possibilità di essere frainteso. Per la cronaca: KDB, come ricordato dai media inglesi, una volta aveva reagito male anche a una sostituzione decisa da Guardiola in City-Liverpool di Premier. Pep, pubblicamente, minimizzò”.

Factory della Comunicazione