CdS Campania – “CONTEGRAZIA”. Confronto con KdB e “caso” rientrato

Il finale della storia, mai come in questo caso, è il senso stesso della storia: Antonio Conte ha affrontato e chiuso molto velocemente l’episodio della sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro con il diretto interessato e il resto della squadra. Da gruppo. Niente drammi, nessuno strascico ma anche fermezza nell’affermazione di regole sacre, inderogabili e universali. Un codice comportamentale che vale per tutti, nessuno escluso: il trionfo della chiarezza. Come chiarissime, e senza possibilità di errori nella lettura, sono state le scene catturate al 73’ del secondo tempo della sfida con il Milan, al momento della sostituzione. Domenica, tutti hanno visto la reazione di KDB al cambio con Elmas: totalmente diversa da quella di Manchester, dove toccò a lui, il king tornato nel suo regno, lasciare il campo al 26’ dopo l’espulsione di Di Lorenzo. A Etihad fu rispettoso e impeccabile con il mondo che gli franava addosso, mentre a Milano è uscito contrariato, senza dare mano all’allenatore e proferendo qualche parola evidentemente di stizza. Dopo la partita, Conte ha dichiarato: «Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, perché se fosse per altre cose ha preso la persona sbagliata».