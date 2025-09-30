Capello a Gazzetta: “Deluso dal Napoli? No, perché mi resta la sensazione che sia una squadra più completa del Milan”

Fabio Capello, ex allenatore, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Il Napoli, comunque, ha provato a fare la partita, ma la manovra degli azzurri era troppo lenta e il Milan si chiudeva sempre bene, approfittando poi degli spazi per far male in contropiede. Certo, anche le assenze nella formazione di Conte hanno avuto il loro peso. Deluso dal Napoli? No, perché mi resta la sensazione che sia una squadra più completa del Milan, nonostante la sconfitta. In difesa non aveva Buongiorno, Rrahamani, Spinazzola… E in attacco Hojlund non è Lukaku, non può garantire quel gioco di sponda che è stato fondamentale nello scudetto dello scorso anno. Recuperando tutti, Conte potrà contare su una rosa di assoluto livello. C’è però un’incognita che ha un nome e un cognome: Kevin De Bruyne”.

