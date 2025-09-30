NewsCalcioRassegna Stampa

Avversario Napoli – Rui Borges (all. Sporting Lisbona), l’uomo che sognava Diego

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà domani al Maradona lo Sporting Lisbona per la seconda gara di Champions League. Il Corriere dello Sport fa un focus sul tecnico del club portoghese: “Questa è la storia di un ragazzino chiamato Rui. Rui Manuel Gomes Borges: Maradona giocava e lui lo guardava a bocca aperta. Sognava Diego, non Beckham. E poi Roby Baggio e Del Piero: amava l’Italia e il calcio italiano, il San Paolo lo incantava e la Serie A lo ipnotizzava. Poi, il ragazzino è cresciuto ed è d i ventato un giocatore, un’ala: Figo come Diego, un altro idolo, un mito. E quando il calciatore ha cominiato ad allenare, la scuola italiana è stata la fonte di ispirazione. Antonio Conte tra i suoi modelli: ci pensi? Oggi, però, anche Rui Borges può diventare un riferimento per i giovani: ha vinto la Liga Portugal, è tornato in Champions e oggi arriverà a Napoli per sfidare proprio Conte al Maradona. Non la sua prima contro una squadra italiana – ha incrociato il Bologna a Lisbona -, ma la prima da avversario in Italia nello stadio che fu del Pibe. Notte speciale, un sogno che diventa realtà.

Factory della Comunicazione

Per la verità Rui Borges, 44 anni, è diventato un collezionista di sogni: nel 2018-2019 allenava il Mirandela, un piccolo club dilettante dell’entroterra portoghese dov’è cresciuto e dove ha giocato, e il 18 settembre, mentre il Napoli perdeva con il City, conquistava la sua prima vittoria in Champions battendo per 4-1 il Kairat. Una parabola magica. Una cometa che domani al Maradona illuminerà il suo mondo: la passione per il calcio italiano, l’inchino nel tempio del Diego. Il confronto con Conte che, dicevamo, è stato uno dei modelli tecnici. Il talento, però, è innato: lo Sporting è campione in carica in Portogallo e finora, in campionato, ha collezionato 6 vittorie su 7. L’unica sconfitta? Contro il Porto di Farioli, un altro italiano. Tatticamente, in genere adotta il 4-2-3-1: l’opinione pubblica era scettica, ma lui è andato avanti per la sua strada e ora vanta il miglior attacco della Liga pur avendo perso Gyökeres. Al suo posto è arrivato il colombiano Suarez, mentre a centrocampo, nonostante la corte della Juve, è rimasto Hjulmand. Capitano e totem, un danese come Hojlund: sono amici loro, ma domani i sentimenti non varranno. Chiedete a Rui”.
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Stramaccioni: “Per me non c’è un problema di coesistenza tra McTominay e…

News

Napoli, la stagione è appena iniziata e bisogna riprendere a vincere

News

Riascolta (29/09/25) “CALCIO SPRINT” da Milano Claudio De Rosa (Scout…

News

CdS – Conte-De Bruyne, tutto chiarito

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.