Avversario Napoli – Rui Borges (all. Sporting Lisbona), l’uomo che sognava Diego
Il Napoli affronterà domani al Maradona lo Sporting Lisbona per la seconda gara di Champions League. Il Corriere dello Sport fa un focus sul tecnico del club portoghese: “Questa è la storia di un ragazzino chiamato Rui. Rui Manuel Gomes Borges: Maradona giocava e lui lo guardava a bocca aperta. Sognava Diego, non Beckham. E poi Roby Baggio e Del Piero: amava l’Italia e il calcio italiano, il San Paolo lo incantava e la Serie A lo ipnotizzava. Poi, il ragazzino è cresciuto ed è d i ventato un giocatore, un’ala: Figo come Diego, un altro idolo, un mito. E quando il calciatore ha cominiato ad allenare, la scuola italiana è stata la fonte di ispirazione. Antonio Conte tra i suoi modelli: ci pensi? Oggi, però, anche Rui Borges può diventare un riferimento per i giovani: ha vinto la Liga Portugal, è tornato in Champions e oggi arriverà a Napoli per sfidare proprio Conte al Maradona. Non la sua prima contro una squadra italiana – ha incrociato il Bologna a Lisbona -, ma la prima da avversario in Italia nello stadio che fu del Pibe. Notte speciale, un sogno che diventa realtà.