Adnkronos News

Atalanta-Bruges: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – L'Atalanta in campo in Champions League. Oggi, martedì 30 settembre, la Dea ospita i belgi del Bruges al Gewiss Stadium di Bergamo, nella seconda giornata della massima competizione europea. La squadra di Juric è reduce in Serie A dal pareggio di Torino contro la Juventus, fermata sull'1-1 con le reti di Sulemana e Cabal, mentre nel primo turno di Champions ha perso nettamente con il Paris Saint-Germain 4-0.  La sfida tra Atalanta e Bruges è in programma oggi, martedì 30 settembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric 
Bruges (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen  Atalanta-Bruges sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

San Siro, il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio a Milan e Inter

Adnkronos News

Sinner-De Minaur, oggi l’azzurro in semifinale a Pechino – Diretta

Adnkronos News

Ucraina, raid russo su Sumy: uccisa famiglia di 4 persone, 2 erano bambini

Adnkronos News

Marche, Meloni ‘incassa’ Acquaroli bis: centrodestra esulta. Ora Calabria…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.