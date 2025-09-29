Un altro gol, De Bruyne ci ha provato, forse motivato anche dalla sfida con Modric

Il Napoli è stato battuto ieri sera a San Siro dal Milan di Allegri per 2-1, alla quinta giornata di campionato di Serie A. Il gol azzurro è stato segnato su rigore da Kevin De Bruyne, che ancora una volta ha messo la sua esperienza e qualità a disposizione della squadra. Il Corriere dello Sport scrive: “Un altro gol su rigore e quella fiammella riaccesa in una serata complicatissima. Kevin De Bruyne ha provato a mettere la sua classe al servizio di un Napoli in difficoltà. Si è abbassato tanto per dare una mano a Lobotka, per prendere in mano una squadra che si è ritrovata con due gol di scarto, pesanti, incassati già nel primo tempo. Uno praticamente a freddo, l’altro in quello che era il suo miglior momento della prima frazione. Kevin ci ha provato, forse motivato anche dalla sfida nella sfida con Modric, due “vecchietti”, il croato di più, che in questa prima parte di Serie A hanno già mostrato, anche se solo in piccola parte, la loro immensa qualità. È stata una sfida fatta di lanci, di aperture, di palloni recuperati o avversari andati a pressare come se avessero vent’anni. Hanno corso e lottato entrambi nella tesa notte di San Siro che ha visto Modric vincere e De Bruyne inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori”.

