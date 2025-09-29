Uccella: “Vedo il Napoli basket con un potenziale dal settimo al dodicesimo posto”

Il giornalista di Canale 21, Davide Uccella, è intervenuto durante la trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale, facendo il suo consueto punto sul Napoli Basket.

Ecco le parole di Davide Uccella:

“Vedo Napoli partire con un potenziale dal settimo al dodicesimo posto. La società sta allargando le maglie della comunicazione. Non solo con le varie conferenze stampa, ma anche con le dirette delle amichevoli. Però secondo me non è stata un grande idea trasmetterla, perché i risultati e le prestazioni altalenanti hanno un po’ raffreddato l’entusiasmo dei tifosi. E questo si paga con una campagna abbonamenti non entusiasmante. Tra poco, però, parlerà il parquet con un inizio di campionato subito in salita. Quello che è certo è che Napoli ha margini di crescita importanti”.