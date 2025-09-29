Tommaso Turci, giornalista DAZN, è intervenuto nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio” su Radio Napoli Centrale.

Ecco le parole di Tommaso Turci:

“Vorrei ridimensionare la reazione di De Bruyne. Qualcosa ha detto, ma non ad alta voce. Nessuno dalla panchina del Napoli sembrava ascoltarlo. Lui poi è andato dritto in silenzio e si è seduto. Ci ho visto qualcosa di simile alla reazione a Manchester. Anche in quel caso è filato dritto in panchina, mentre ieri a San Siro ha mormorato qualcosa. Conte è colui che decide e bisogna rispettare le sue scelte. Penso che l’allenatore del Napoli voglia semplicemente trasmettere il messaggio che le scelte le fa lui. Scelte che vanno rispettate e Conte ci ha tenuto a ribadire questo concetto”.