Top e flop dello Sporting, ecco come arrivano i portoghesi

Luis Suarez regala la quarta vittoria consecutiva allo Sporting tra campionato e Champions. Un nome altisonante, che richiama quello del Pistolero uruguaiano, ma che ovviamente si tratta di un omonimo.

Questo Suarez, che di professione fa sempre l’attaccante, è colombiano e di gol ne ha già fatto cinque in sette partite nella Liga Portugal. Senza dubbio, uno dei punti di forza della squadra di Rui Borges.

La vittoria dello Sporting

Lo Sporting Lisbona ha battuto l’Estoril in trasferta 0-1 grazie a questa rete, che ha fatto scalpore in Portogallo per ciò che ha fatto il Benfica sui suoi social. Il video del gol è stato pubblicato e paragonato a una rete segnata da Di Maria in una semifinale di Coppa proprio contro lo Sporting, ma che venne annullata dal VAR per fuorigioco attivo di Casper Tengstedt. “Trova le differenze”, è stato il commento del Benfica, riferendosi all’annullamento del gol del Fideo dell’anno scorso. Mentre questo di Suarez per presunto fuorigioco attivo di Pedro Gonçalves, che avrebbe impedito una corretta visuale al portiere dell’Estoril, è stato convalidato.

La sfida in Champions

Cose che alimentano sempre di più una rivalità accesissima e l’arrivo di Mourinho sulla panchina del Benfica di certo non spegne il fuoco. Il Napoli le incontrerà entrambe in Champions League e sa che non può permettersi degli errori. Già, perché lo Sporting ha giocatori di alto livello. Uno di questi è senza dubbio il capitano, l’ex Lecce Morten Hjulmand diventato una colonna importantissima dei portoghesi. Ma non bisogna dimenticare Ousmane Diomande, che ha avuto un infortunio, ma che recupererà proprio per la sfida con il Napoli come annunciato da Borges alla vigilia della partita con l’Estoril: “Se tutto andrà come previsto, sarà pronto per la prossima partita”. Il Napoli, appunto.

La formazione dello Sporting

Borges ha a disposizione praticamente tutti. La sua è una squadra che ha tanti giocatori rapidi e tecnici, come Trincao, Gonçalves e Quenda, oltre ad Araujo. Allo stesso tempo, lo Sporting a livello difensivo può concedere qualcosa a squadre con reparti offensivi ricchi e assortiti come il Napoli. La Liga Portugal, a parte Benfica e Porto, non ha particolari competitors in grado di mettere in difficoltà le Big Three. E infatti l’unica sconfitta per lo Sporting è arrivata con il Porto. Il Napoli dovrà tenere alta la tensione durante tutta la partita, evitando cali, e prendendosi subito la gestione del pallone. Fonte Il Mattino