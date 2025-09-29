NewsCalcioNapoli

Tarantino: “De Bruyne non è il valore aggiunto. Napoli paga l’assenza di Lukaku”

By Emanuela Menna
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Tarantino: “Il Napoli ha pagato le assenze in difesa, misurandosi con un Milan in un buon momento e in uno stadio che è tornato a cantare e a spingere la squadra. Il risultato è molto utile al Milan ma non così negativo per il Napoli. Non penso che De Bruyne vada colpevolizzato. Bisogna capire come utilizzarlo al meglio. Non sta rendendo per quello che può dare al Napoli. Per ora non ci sono scelte drastiche, ma non escludo che questo possa accadere. De Bruyne non era l’uomo che serviva, nel senso che il centrocampo del Napoli era già perfetto. Lui non va criticato per il valore assoluto, ma ad oggi non rappresenta il valore aggiunto. La squadra andava a meraviglia col 4-3-3. Conte dovrà lavorare su questa situazione considerando che la squadra soffre molto anche l’assenza di Lukaku. Credo che abbiamo sottovalutato tutti il suo infortunio”.

