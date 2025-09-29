NewsCalcioChampions League

Sporting Lisbona, Diomande verso il recupero: il difensore è già pronto per il Napoli?

By Riccardo Cerino
0

In vista della sfida al Napoli valida per la Champions League, lo Sporting Lisbona ha ripreso gli allenamenti nella giornata di oggi. Per la trasferta italiana potrebbe essere pienamente recuperato – stando al portale calcionapoli24.com che riprende il media portoghese A Bola – il difensore Ousmane Diomande: l’ivoriano ha infatti smaltito il suo infortunio e si candida per una maglia da titolare al Maradona

Diomande è quindi pronto a riprendersi la retroguardia biancoverde, già dalla prossima notte europea al cospetto di Antonio Conte e i suoi ragazzi, chiamati a riscattare l’ultimo ko contro il Milan.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

“Napoli, il doppio play non sta dando frutti. Nessun dramma, ma serve battere…

News

SSCN – Da Castel Volturno: defaticante per chi ha giocato ieri. Nel mirino lo…

News

Napoli, emergenza infortuni: è Beukema l’unica certezza

News

Parte domani “Oltre il Risultato” – Il nuovo podcast de Il Napoli Online

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.