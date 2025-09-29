Sporting Lisbona, Diomande verso il recupero: il difensore è già pronto per il Napoli?
In vista della sfida al Napoli valida per la Champions League, lo Sporting Lisbona ha ripreso gli allenamenti nella giornata di oggi. Per la trasferta italiana potrebbe essere pienamente recuperato – stando al portale calcionapoli24.com che riprende il media portoghese A Bola – il difensore Ousmane Diomande: l’ivoriano ha infatti smaltito il suo infortunio e si candida per una maglia da titolare al Maradona.
Diomande è quindi pronto a riprendersi la retroguardia biancoverde, già dalla prossima notte europea al cospetto di Antonio Conte e i suoi ragazzi, chiamati a riscattare l’ultimo ko contro il Milan.