Serie A, troppa Lazio per il Genoa: al Ferraris è 0-3, Sarri respira

Torna a sorridere la Lazio a Marassi, dopo le ultime due sconfitte – derby compreso – che avevano messo in subbuglio l’ambiente biancoceleste. Pronti-via e la squadra di Sarri fa capire subito che ha voglia di fare sul serio e lasciarsi alle spalle le difficoltà, con Cancellieri che accelera sulla destra e batte Leali con un pregevole tiro a giro. Biancocelesti sugli scudi, ancora con l’attaccante classe 2002 e poi con Castellanos, ma l’estremo difensore rossoblu risponde presente.

Superato lo shock iniziale, il Genoa reagisce provando ad aumentare i giri del motore con Vitinha, pericoloso in due occasioni. Prima con un destro che termina sul fondo, poi servendo Colombo su uno svarione della difesa laziale ma l’attaccante cestina la ghiotta occasione per il pari. La Lazio ringrazia e alla mezz’ora trova il raddoppio: l’azione nasce da un pallone perso da Vitinha, Cancellieri recupera la sfera e serve Marusic che a sua volta scarica per Castellanos: per il Taty è un gioco da ragazzi spiazzare Leali. Sugli sviluppi il montenegrino è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, sostituito da Hysaj.

Factory della Comunicazione

Il secondo tempo si apre con un rigore concesso al Genoa per un braccio alto di Romagnoli, ma dopo il consulto al Var Ayroldi revoca il penalty dal momento che il tocco di mano non è punibile. Sul capovolgimento di fronte Cancellieri coglie il palo con Leali che respinge di piede, prima dell’arrivo di Zaccagni che deve solo spingere il pallone in fondo al sacco. La partita finisce praticamente qui: se Sarri ritrova le sue certezze, lo stesso non si può dire di Vieira (ora atteso dalla trasferta di Napoli).

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (dal 39’st Venturino); Masini (dal 23’ st Stanciu), Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi (dal 23’st. Ekatorp), Vitinha (dal 23’s.t. Ekuban); Colombo (dal 23’s.t. Carboni). All. Vieira

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic (dal 31’pt Hysaj), Gila (dal 38’st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (dal 23’st Nuno Tavares); Basic (dal 38’st Patric), Cataldi; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos (dal 38’st Pedro). All. Sarri

Arbitro: sig. Giovanni Ayroldi – sez. Molfetta (BA)

Marcatori: 4’pt Cancellieri (L), 30’pt Castellanos (L), 20’st Zaccagni (L)

Assist: 4’pt Castellanos (L), 30’pt Marusic (L)

Ammoniti: 1’pt Vasquez (G), 16’pt Norton-Cuffy (G), 35’pt Cataldi (L), 5’st Masini (G), 16’st Malinovskyi (G), 45’st+3 Ostigard (G)

Espulsi: –