Serie A: Parma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino piega i granata
Nel penultimo posticipo della quinta giornata si Serie A il Parma ha battuto il Torino con il risultato di 2-1.
A cominciare meglio è stata la squadra granata, pericolosa con Ngonge nei primi minuti a cui si oppone un lucido Suzuki. Al 31′ rigore per il Parma, dal dischetto Pellegrino realizza.
Al 50′ il Torino riesce ad agguantare il momentaneo pareggio con Coco che trova la giusta imbeccata per Ngonge. Successivamente pericolosi ancora i granata con Keita. Il Parma torna però in vantaggio al 73′ con la doppietta di Pellegrino che vale i tre punti.
Tabellino Parma – Torino 2-1
PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé (dall’81’ Estevez), Keita, Valeri; Oristanio (dal 58′ Benedyczak), Cutrone (dall’81’ Sorensen); Pellegrino (dal 90+1′ Djuric)
TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli (dal 77′ Adams); Lazaro, Casadei, Asllani (dal 71′ Tameze), Nkounkou (dal 71′ Biraghi); Ngonge, Vlasic (dall’87’ Aboukhlal); Simeone (dall’87’ Njie).
Ammoniti: Ndiaye (P), Ngonge (T), Pellegrino (P), Nkounkou (T), Delprato (P), Njie (T)
Marcatori: 36′ rig. e 73′ Pellegrino (P), 50′ Ngonge (T)