Serie AIn EvidenzaNews

Serie A: Parma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino piega i granata

Serie A: Parma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino piega i granata

By Nicola Mirone
0

Nel penultimo posticipo della quinta giornata si Serie A il Parma ha battuto il Torino con il risultato di 2-1.

Factory della Comunicazione

A cominciare meglio è stata la squadra granata, pericolosa con Ngonge nei primi minuti a cui si oppone un lucido Suzuki. Al 31′ rigore per il Parma, dal dischetto Pellegrino realizza.

Al 50′ il Torino riesce ad agguantare il momentaneo pareggio con Coco che trova la giusta imbeccata per Ngonge. Successivamente pericolosi ancora i granata con Keita. Il Parma torna però in vantaggio al 73′ con la doppietta di Pellegrino che vale i tre punti.

Tabellino Parma – Torino 2-1

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi, Bernabé (dall’81’ Estevez), Keita, Valeri; Oristanio (dal 58′ Benedyczak), Cutrone (dall’81’ Sorensen); Pellegrino (dal 90+1′ Djuric)

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli (dal 77′ Adams); Lazaro, Casadei, Asllani (dal 71′ Tameze), Nkounkou (dal 71′ Biraghi); Ngonge, Vlasic (dall’87’ Aboukhlal); Simeone (dall’87’ Njie).

Ammoniti: Ndiaye (P), Ngonge (T), Pellegrino (P), Nkounkou (T), Delprato (P), Njie (T)
Marcatori: 36′ rig. e 73′ Pellegrino (P), 50′ Ngonge (T)

Potrebbe piacerti anche
News

Calciomercato Napoli: Manna ha parlato con Jorge Mendes per Matheus Nunez

News

De Maggio: “Se gioca De Bruyne è un equivoco, se lo cambia neanche va…

Altri Sport

Uccella: “Vedo il Napoli basket con un potenziale dal settimo al dodicesimo…

News

Turci: “Vorrei ridimensionare la reazione di De Bruyne”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.